Fenerbahçelilere iç çektiren kare!
Sosyal medyaya dün düşen fotoğraflar arasında en çok konuşulanı Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral'dı.... Juventus'un idmanındaki görüntü, Fenerbahçe taraftarlarına iç çektirdi.
Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesine rağmen kadroda kendisine yer bulamayan 21 yaşındaki stoper, dünya yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oldu.
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fenerbahçelilere iç çektiren kare! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.