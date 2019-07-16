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16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçelilere iç çektiren kare!

Fenerbahçelilere iç çektiren kare!

Sosyal medyaya dün düşen fotoğraflar arasında en çok konuşulanı ve Merih Demiral'dı.... 'un idmanındaki görüntü, taraftarlarına iç çektirdi.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişmesine rağmen kadroda kendisine yer bulamayan 21 yaşındaki stoper, dünya yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oldu.

  1. 16.7.2019
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