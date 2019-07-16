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16 Temmuz 2019, Salı
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'de çalışmalar yeniden başlıyor

Fenerbahçe'de çalışmalar yeniden başlıyor

'da 3 günlük kamp döneminin ardından 3 'da 'nda çalışmalara başlayan , 13 Temmuz'da ikinci etabı tamamlamıştı.

ile oynanan hazırlık maçının ardından iki gün izin yapan Kanarya, bugün yönetiminde tesislerde çalışmalara devam edecek.

ILGAZ ANILACAK
'nin eski başkanlarından , bugün anılacak. Saat 11.30'da Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak olan Ilgaz'ın 5. ölüm yıldönümünde yönetimden de birkaç isim hazır bulunacak. Ilgaz, 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında başkanlık yapmıştı.

  1. 16.7.2019
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