Fenerbahçe'de çalışmalar yeniden başlıyor
İstanbul'da 3 günlük kamp döneminin ardından 3 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 13 Temmuz'da ikinci etabı tamamlamıştı.
Bolu ile oynanan hazırlık maçının ardından iki gün izin yapan Kanarya, bugün Ersun Yanal yönetiminde tesislerde çalışmalara devam edecek.
ILGAZ ANILACAK
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, bugün anılacak. Saat 11.30'da Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak olan Ilgaz'ın 5. ölüm yıldönümünde yönetimden de birkaç isim hazır bulunacak. Ilgaz, 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında başkanlık yapmıştı.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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