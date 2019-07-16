Fenerbahçe'de çalışmalar yeniden başlıyor

Bolu ile oynanan hazırlık maçının ardından iki gün izin yapan Kanarya, bugün Ersun Yanal yönetiminde tesislerde çalışmalara devam edecek.



ILGAZ ANILACAK

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Faruk Ilgaz, bugün anılacak. Saat 11.30'da Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak olan Ilgaz'ın 5. ölüm yıldönümünde yönetimden de birkaç isim hazır bulunacak. Ilgaz, 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında başkanlık yapmıştı.