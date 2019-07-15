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Dünya bu transfere kitlendi! Fenerbahçe ile Beşiktaş resmen... Son dakika haberleri
Beşiktaş, Manchester City'nin Asya Turnesi'ne çıkan 26 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan yıldız oyuncu için resmen harekete geçti. İsmi Fenerbahçe ile de anılan ve sarı lacivertliler tarafından da takip edilen dünyaca ünlü yıldız için transfer savaşı başladı. Yıldız isme imza attırmak için taktiğini de belirleyen Kartal, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmadan işi bitirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe gelişmesine dair transfer ayrıntıları...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Güncelleme: 15.07.2019 11:47
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Yaz transfer döneminin suskun ekibi Beşiktaş ile transferin en hızlı takımlarından Fenerbahçe arasında transfer kapışması yaşanıyor...
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Sarı lacivertliler, kaleden hücuma birçok ismin transferini resmen açıklarken, Beşiktaş ayağını yorganına göre uzatma felsefesi üzerinde beklemedeydi...
Siyah beyazlılar, aradığı ismi Premier Lig devi Manchester City'de bulurken, ezeli rakibi Fenerbahçe ile de karşı karşıya geldi.
Kamp kadrosuna alınmayan ve Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan dünya starının transferi için hemen harekete geçen Kartal, planını da yaptı.
Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen dünya yıldızının transferi için ilk olarak bonservis karşılığında para önerecek Beşiktaş, transferi bu şekilde bitiremezse en çok kullandığı kiralama yöntemine yönelecek. İşte o isim ve detaylar...