Dünya bu transfere kitlendi! Fenerbahçe ile Beşiktaş resmen... Son dakika haberleri

Beşiktaş, Manchester City'nin Asya Turnesi'ne çıkan 26 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamayan yıldız oyuncu için resmen harekete geçti. İsmi Fenerbahçe ile de anılan ve sarı lacivertliler tarafından da takip edilen dünyaca ünlü yıldız için transfer savaşı başladı. Yıldız isme imza attırmak için taktiğini de belirleyen Kartal, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmadan işi bitirmek istiyor. İşte son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe gelişmesine dair transfer ayrıntıları...