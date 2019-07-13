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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'de kombineye hücum

Fenerbahçe'de kombineye hücum

'de 2019-2020 sezonu genel satışına başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Fenerbahçe'de bu sezon kombine satışının 40 binli rakamları bulacağı tahmin ediliyor.

2019-20 sezonu genel satışına başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Emre Belözoğlu, Kruse, Rodrigues ve Muriç'i kadrosuna katan, önemli yıldızlarla da görüşmelerini sürdüren F.Bahçe'de bu sezon kombine satışının 40 binli rakamları bulacağı tahmin ediliyor.

İLK SINAV BOLUSPOR'LA
Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını bugün ile yapacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 'ın mücadelede şu anda kampta bulunan tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor.

  1. 13.7.2019
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