Fenerbahçe'de kombineye hücum

2019-20 sezonu kombine kartlarının genel satışına başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Emre Belözoğlu, Kruse, Rodrigues ve Muriç'i kadrosuna katan, önemli yıldızlarla da görüşmelerini sürdüren F.Bahçe'de bu sezon kombine satışının 40 binli rakamları bulacağı tahmin ediliyor.

İLK SINAV BOLUSPOR'LA

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını bugün Boluspor ile yapacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ersun Yanal'ın mücadelede şu anda kampta bulunan tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor.