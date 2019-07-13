Fenerbahçe'de kombineye hücum
Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonu kombine kartlarının genel satışına başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Fenerbahçe'de bu sezon kombine satışının 40 binli rakamları bulacağı tahmin ediliyor.
2019-20 sezonu kombine kartlarının genel satışına başlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Emre Belözoğlu, Kruse, Rodrigues ve Muriç'i kadrosuna katan, önemli yıldızlarla da görüşmelerini sürdüren F.Bahçe'de bu sezon kombine satışının 40 binli rakamları bulacağı tahmin ediliyor.
İLK SINAV BOLUSPOR'LA
Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını bugün Boluspor ile yapacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ersun Yanal'ın mücadelede şu anda kampta bulunan tüm oyunculara şans vermesi bekleniyor.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Fenerbahçe'de kombineye hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.