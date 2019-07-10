Fenerbahçe'de Berke Özer kiralık gidecek
Kanarya'da kaleci bolluğu yaşanıyor. Altay Bayındır'ın gelmesiyle birlikte sözleşmesi bulunan file bekçisi sayısı 4'e yükseldi. Harun Tekin, Berke Özer ve Carlos Kameni'ye Volkan Demirel'in de katılması bekleniyor.
Bu durumda sarı-lacivertlilerin Kameni ile bir şekilde yollarını ayırması, Berke'yi de tecrübe kazanması için kiralaması bekleniyor. Ersun Yanal'ın gelecek sezon kaleyi Altay Bayındır'a teslim edeceği öğrenildi.
FREY LEEDS'E
Sarı-lacivertlilerin hüsran transferlerinden olan Michael Frey'e iki talip çıktı. Çaykur Rizespor ve Leeds United, 24 yaşındaki oyuncunun peşinde. Frey'in ilk tercihi İngiltere. Ancak Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile Rize arasında güçlü bağ oluştu. Bu da İsviçreli golcünün rotasını Karadeniz ekibine kırabilir.
- 10.7.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
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SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
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Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Toplam 1
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şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Berke Özer kiralık gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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