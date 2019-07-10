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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de kiralık gidecek

Fenerbahçe'de Berke Özer kiralık gidecek

Kanarya'da kaleci bolluğu yaşanıyor. 'ın gelmesiyle birlikte sözleşmesi bulunan file bekçisi sayısı 4'e yükseldi. , ve Carlos Kameni'ye 'in de katılması bekleniyor.

Bu durumda sarı-lacivertlilerin Kameni ile bir şekilde yollarını ayırması, Berke'yi de tecrübe kazanması için kiralaması bekleniyor. 'ın gelecek sezon kaleyi 'a teslim edeceği öğrenildi.


FREY LEEDS'E
Sarı-lacivertlilerin hüsran transferlerinden olan Michael Frey'e iki talip çıktı. Çaykur Rizespor ve Leeds United, 24 yaşındaki oyuncunun peşinde. Frey'in ilk tercihi İngiltere. Ancak Vedat Muriç transferinde ile Rize arasında güçlü bağ oluştu. Bu da İsviçreli golcünün rotasını Karadeniz ekibine kırabilir.

  1. 10.7.2019
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