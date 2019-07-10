Fenerbahçe'de Berke Özer kiralık gidecek

Bu durumda sarı-lacivertlilerin Kameni ile bir şekilde yollarını ayırması, Berke'yi de tecrübe kazanması için kiralaması bekleniyor. Ersun Yanal'ın gelecek sezon kaleyi Altay Bayındır'a teslim edeceği öğrenildi.





FREY LEEDS'E

Sarı-lacivertlilerin hüsran transferlerinden olan Michael Frey'e iki talip çıktı. Çaykur Rizespor ve Leeds United, 24 yaşındaki oyuncunun peşinde. Frey'in ilk tercihi İngiltere. Ancak Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe ile Rize arasında güçlü bağ oluştu. Bu da İsviçreli golcünün rotasını Karadeniz ekibine kırabilir.