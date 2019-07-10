Fenerbahçe kombinelerde rekora koşuyor
Max Kruse ve Vedat Muriç transferleri kombineleri coşturdu. Üyeler ve kombinelerini yenileyenlerin sayısı 25 bini aştı. Kombineler, 12 Temmuz'da genel satışa sunulacak.
Geçen sezon 38 bin kombine satılmıştı. Yönetim, bu sezon rakamın 40 binin üzerine çıkacağını öngörüyor. Taraftarlar genel satışa sunulmasını bekliyor.
BAYERN BİLETLERİ KAPIŞ KAPIŞ
Kanarya, devlerin katıldığı Audi Cup'ta ilk maçını 30 Temmuz'da Bayern Münih ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kupaya katılan diğer takımlar Tottenham ve Real Madrid. F.Bahçe, Bayern'e yenerse finalde bu iki takımın galibiyle karşılaşacak. Ersun Yanal bu turnuvaya büyük önem veriyor.
- 10.7.2019
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Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
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SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
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Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
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şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
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