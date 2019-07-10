Fenerbahçe kombinelerde rekora koşuyor

Geçen sezon 38 bin kombine satılmıştı. Yönetim, bu sezon rakamın 40 binin üzerine çıkacağını öngörüyor. Taraftarlar genel satışa sunulmasını bekliyor.



BAYERN BİLETLERİ KAPIŞ KAPIŞ

Kanarya, devlerin katıldığı Audi Cup'ta ilk maçını 30 Temmuz'da Bayern Münih ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kupaya katılan diğer takımlar Tottenham ve Real Madrid. F.Bahçe, Bayern'e yenerse finalde bu iki takımın galibiyle karşılaşacak. Ersun Yanal bu turnuvaya büyük önem veriyor.