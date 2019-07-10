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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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kombinelerde rekora koşuyor

Fenerbahçe kombinelerde rekora koşuyor

Max Kruse ve Vedat Muriç transferleri kombineleri coşturdu. Üyeler ve kombinelerini yenileyenlerin sayısı 25 bini aştı. Kombineler, 12 Temmuz'da genel satışa sunulacak.

Geçen sezon 38 bin kombine satılmıştı. Yönetim, bu sezon rakamın 40 binin üzerine çıkacağını öngörüyor. Taraftarlar genel satışa sunulmasını bekliyor.

BAYERN BİLETLERİ KAPIŞ KAPIŞ
Kanarya, devlerin katıldığı 'ta ilk maçını 30 Temmuz'da ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kupaya katılan diğer takımlar Tottenham ve . F.Bahçe, Bayern'e yenerse finalde bu iki takımın galibiyle karşılaşacak. bu turnuvaya büyük önem veriyor.

  1. 10.7.2019
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