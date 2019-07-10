Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır: Fenerbahçe reddedilmez - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'nin yeni transferi : Fenerbahçe reddedilmez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır: Fenerbahçe reddedilmez

Sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi Altay çocukluk hayaline kavuştuğunu söyledi. “Birçok kulüp bir oyuncuyu ister. Ama F.Bahçe bir oyuncuyu isterse bu reddedilemez” dedi.

'nin yeni transferi , ayağının tozuyla idmana çıkarken kulübün kanalındaki videoda duygularını paylaştı. 21 yaşındaki genç kaleci "Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim" açıklamasında bulundu. Altay, sürecini de anlattı. Başarılı file bekçisi "Çocukluk hayalime kavuştum. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez" ifadelerini kullandı. Altay, 'ın liderliğinde sarı-laciverli kulübü zirveye taşımak için uğraşacaklarını belirtti. Başarılı kaleci bir an önce Ülker Stadı'nda taraftarın önünde maça çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.

İDMANLAR TAM GAZ
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını 'deki Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı kapalı gerçekleştirilen günün ilk idmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertlilerin çalışmasına yeni transferler forvet Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır da katıldı. Bir çalışma daha gerçekleşti.

  1. 10.7.2019
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