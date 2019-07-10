Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır: Fenerbahçe reddedilmez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Altay Bayındır, ayağının tozuyla idmana çıkarken kulübün Youtube kanalındaki videoda duygularını paylaştı. 21 yaşındaki genç kaleci "Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim" açıklamasında bulundu. Altay, transfer sürecini de anlattı. Başarılı file bekçisi "Çocukluk hayalime kavuştum. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez" ifadelerini kullandı. Altay, teknik direktör Ersun Yanal'ın liderliğinde sarı-laciverli kulübü zirveye taşımak için uğraşacaklarını belirtti. Başarılı kaleci bir an önce Ülker Stadı'nda taraftarın önünde maça çıkmak istediğini de sözlerine ekledi.



İDMANLAR TAM GAZ

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı kapalı gerçekleştirilen günün ilk idmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertlilerin çalışmasına yeni transferler forvet Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır da katıldı. Bir çalışma daha gerçekleşti.