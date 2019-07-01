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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin yeni transferi Kruse ‘Çay’a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse ‘Çay’a geliyor

Transferi resmen açıklanan Max Kruse bu hafta içinde 'a gelecek. Alman forvet sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacak ve 'na giderek çalışmalara başlayacak.

Kruse'nin çayı sevdiği de ortaya çıktı. Bild gazetesi, "'de çay çok" diyerek 31 yaşındaki yıldızın bu konuda sıkıntı yaşamayacağını belirtti.

  1. 1.7.2019
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