Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse ‘Çay’a geliyor
Transferi resmen açıklanan Max Kruse bu hafta içinde İstanbul'a gelecek. Alman forvet sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Topuk Yaylası'na giderek çalışmalara başlayacak.
Kruse'nin çayı sevdiği de ortaya çıktı. Bild gazetesi, "Türkiye'de çay çok" diyerek 31 yaşındaki yıldızın bu konuda sıkıntı yaşamayacağını belirtti.
- 1.7.2019
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Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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