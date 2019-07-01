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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin gözdesi Sturridge yüksek uçtu

Fenerbahçe'nin gözdesi Sturridge yüksek uçtu

için top İngiliz forvette... Comolli'nin bonservisi elinde olan yıldıza son olarak yıllık 3 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Sturridge'nin ise 4 milyon euro istediği gelen haberler arasında.

29 yaşındaki oyuncu teklifi kabul ederse alınacak, aksi halde ise bu transferden vazgeçilecek.

  1. 1.7.2019
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