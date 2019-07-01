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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nu açıklayacak

Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu açıklayacak

Anlaşma sağlanan 'nun transferinin bugün KAP'a bildirilmesi bekleniyor. 38 yaşındaki oyuncu bir aksilik olmazsa akşam yapılacak antrenmanda yer alacak.

Emre, "Winwin" kampanyasında "Fenerbahçeli şimdi canlı yayında!" diye anons edilmişti.

  1. 1.7.2019
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