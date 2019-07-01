Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu açıklayacak
Anlaşma sağlanan Emre Belözoğlu'nun transferinin bugün KAP'a bildirilmesi bekleniyor. 38 yaşındaki oyuncu bir aksilik olmazsa akşam yapılacak antrenmanda yer alacak.
Emre, "Winwin" kampanyasında "Fenerbahçeli Emre Belözoğlu şimdi canlı yayında!" diye anons edilmişti.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nu açıklayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.