Buse’den altın madalya
Fenerbahçe'nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, Belarus'ta tarih yazdı. Ay-yıldızlı formayla Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Buse, 51 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Finalde Rus Svetlana Soluianova'ya 4-1 mağlup eden millisporcu, birincilik kürsüsüne çıktı.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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