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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Buse’den

Buse’den altın madalya

'nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, Belarus'ta tarih yazdı. Ay-yıldızlı formayla Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Buse, 51 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Rus Svetlana Soluianova'ya 4-1 mağlup eden millisporcu, birincilik kürsüsüne çıktı.

  1. 1.7.2019
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