Miroslav Stoch geri döndü! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Miroslav Stoch geri döndü!

geri döndü!

Miroslav Stoch geri döndü!

Bir dönem forması giyen Stoch, eski takımı 'a geri döndü. 29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.

, ikinci kez 'a oldu. 'nin eski futbolcusu Stoch, iki yıl boyunca oynadığı 'dan ayrılıp PAOK'a gitti.

Çekya ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, transferi sosyal medya hesabından duyururken "Beklenmeyen bir transfer oldu ama oyuncunun böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Ciddi kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı ve PAOK'a transfer oldu." şeklinde konuştu.

BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO
29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.

2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti. Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetmişti.

  1. 30.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Miroslav Stoch geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN