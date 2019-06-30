Miroslav Stoch geri döndü!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Stoch, eski takımı PAOK'a geri döndü. 29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.
Miroslav Stoch, ikinci kez PAOK'a transfer oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stoch, iki yıl boyunca oynadığı Slavia Prag'dan ayrılıp PAOK'a gitti.
Çekya ekibinin başkanı Jaroslav Tvrdik, transferi sosyal medya hesabından duyururken "Beklenmeyen bir transfer oldu ama oyuncunun böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Ciddi kişisel sebeplerden dolayı takımdan ayrıldı ve PAOK'a transfer oldu." şeklinde konuştu.
BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO
29 yaşındaki Slovak futbolcunun 1.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında PAOK'a gittiği belirtildi.
2017'de Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Slavia Prag'a transfer olan Stoch, 2013-14 sezonunda kiralık olarak PAOK forması giymişti. Stoch, geçtiğimiz sezon Prag ekibiyle toplam 49 maça çıkarken 14 gol ve 13 asist kaydetmişti.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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