İşi Kolarov çözecek
Sarı-lacivertlilerin ısrarcı olduğu sol bek Kolarov'da pürüz çıkmıştı. Daha önce bonservis istemeyen Roma'nın bedel talep etmesinin ardından beklemeye geçen Fenerbahçe, Sırp oyuncunun işi çözmesini bekliyor.
- 28.6.2019
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
Yorum
berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
İşi Kolarov çözecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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