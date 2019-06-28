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28 Haziran 2019, Cuma
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İşi çözecek

İşi Kolarov çözecek

Sarı-lacivertlilerin ısrarcı olduğu sol bek 'da pürüz çıkmıştı. Daha önce bonservis istemeyen Roma'nın bedel talep etmesinin ardından beklemeye geçen , oyuncunun işi çözmesini bekliyor.

Sarı-lacivertlilerin ısrarcı olduğu sol bek 'da pürüz çıkmıştı. Daha önce bonservis istemeyen Roma'nın bedel talep etmesinin ardından beklemeye geçen F.Bahçe, oyuncunun işi çözmesini bekliyor.

  1. 28.6.2019
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