Sevilla'dan flaş Kjaer hamlesi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Simon Kjaer'in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Skrtel belirsizliği devam ediyor. Stoper bölgesinde işini sağlama almak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar, rotayı eski yıldızı Simon Kjaer'e çevirdi. Danimarkalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla'dan sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

30 Haziran 2019 Pazar 19:00 Güncelleme: 30.06.2019 19:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





