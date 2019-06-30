Zeki Uzundurukan: "Kjaer yüzde 99 Fenerbahçe'de"

Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin ikinci bombası Kjaer olacak. Fenerbahçe, Sevilla'ya ilk olarak 1.5 milyon Euro kiralama bedeli + 5.5 milyon Euro satın alma bedeli teklifini yaptı. Fakat Sevilla'nın Eljif Elmas'a talip olmasıyla takas + para konusu gündeme geldi. Fenerbahçe, Kjaer'e karşılık Eljif'i verip üstüne para da alabilir. Görüşmeler sürüyor. Kjaer gelecek sezon %99 Fenerbahçe forması giyecek."