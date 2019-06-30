Devlerin talip olduğu isim kararını verdi!

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer bombalarını patlatmasıyla hareketlenen transfer gündeminde yeni isimlerinde kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz bir transfer açıklamamış olan Beşiktaş'ın da transfer listesi kabarık. Gün içerisinde Beşiktaş resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla transferin yakın olduğu mesajını vererek taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Her transfer sezonunda karşı karşıya gelen Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kıyasıya rekabeti devam ediyor. 3 ekibinde takımında görmek istediği bir isimde flaş bir gelişme yaşandı. İşte Süper Lig'in devlerinde yaşanan son transfer gelişmeleri... Transferde son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 23:11
Güncelleme: 30.06.2019 23:11
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Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.
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Gelecek sezon için kadrolarını kuvvetlendirmek isteyen kulüpler, gerekli mevkiler için temaslarını sürdürürken ilk bombayı patlatan ekip Fenerbahçe olmuştu.
Alman golcü Max Kruse ile el sıkışan sarı-lacivertliler'in bu transferi açıklamasının hemen ardından Galatasaray cephesinden'de KAP bildirimleri geldi.
Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük, gelecek vaadeden genç Nijeryalı genç savunmacı Ozornwafor ve daha önce Beşiktaş forması da giymiş olan yıldız isim Ryan Babel'i açıklayarak transfer gündemini sallamıştı.
Diğer yandan Galatasaray ve Fenerbahçe Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç içinde karşı karşıya geldi.