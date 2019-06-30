Devlerin talip olduğu isim kararını verdi!

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer bombalarını patlatmasıyla hareketlenen transfer gündeminde yeni isimlerinde kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Henüz bir transfer açıklamamış olan Beşiktaş'ın da transfer listesi kabarık. Gün içerisinde Beşiktaş resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla transferin yakın olduğu mesajını vererek taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Her transfer sezonunda karşı karşıya gelen Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kıyasıya rekabeti devam ediyor. 3 ekibinde takımında görmek istediği bir isimde flaş bir gelişme yaşandı. İşte Süper Lig'in devlerinde yaşanan son transfer gelişmeleri... Transferde son dakika transfer haberleri...