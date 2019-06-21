Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya verdiği 2 deplasman müsabakasını seyircisiz oynama cezasını erteledi.

Sarı-lacivertli kulüp konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. O metinde şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı Play-off final serisi yedinci maçı için, kulübümüzün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığımız itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21.06.2019 tarihinden sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alınmıştır. Bu karar kapsamında bu akşam oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir."

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