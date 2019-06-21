Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek
Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'ya verilen taraftarın Anadolu Efes deplasmanına gidememesi yönündeki kararını erteledi. Bu akşam oynanacak final maçında sarı-lacivertli taraftarlar salondaki yerini alabilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya verdiği 2 deplasman müsabakasını seyircisiz oynama cezasını erteledi.
Sarı-lacivertli kulüp konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. O metinde şu ifadelere yer verildi;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı Play-off final serisi yedinci maçı için, kulübümüzün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığımız itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21.06.2019 tarihinden sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alınmıştır. Bu karar kapsamında bu akşam oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir."
Şampiyon belli oluyor! Anadolu Efes - F.Bahçe Beko maçı ne zaman?
- 21.06.2019
- Güncelleme: 21.06.2019 15:16
-
Semih Kaya transferinde flaş gelişme!
Toplam 1
Yorum
murat gitmeli prag a
-
Adem Büyük Cimbom’da
Toplam 4
Yorum
DR. Yine saçma sapan transferler e devam. Yine forvet olmadan oynayacak bu takım. görüşmeler bunu gösteriyor.
-
Adem Büyük Cimbom’da
Toplam 4
Yorum
MEHTERAN GS GERİ GELİYOR ŞENER ÖZBAYRAKLI SUMO GÜREŞÇİSİ GİBİ. FB DE OYNAYAMAYAN BU OYUNCU GS DA NASIL OYNAR. YAŞI DA BİTİK. VAH GS VAH. MEHTERAN GERİ GELİYOR
Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.