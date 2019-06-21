Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek

taraftarı finali izleyebilecek

Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek

, Beko'ya verilen taraftarın deplasmanına gidememesi yönündeki kararını erteledi. Bu akşam oynanacak final maçında sarı-lacivertli taraftarlar salondaki yerini alabilecek.

(TBF) , Beko'ya verdiği 2 deplasman müsabakasını seyircisiz oynama cezasını erteledi.

Sarı-lacivertli kulüp konuya ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. O metinde şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile oynayacağı Play-off final serisi yedinci maçı için, kulübümüzün aldığı seyircisiz oynama cezasına yaptığımız itiraz Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonunda seyircisiz oynama cezasının 21.06.2019 tarihinden sonra oynanacak müsabakalarda uygulanması kararı alınmıştır. Bu karar kapsamında bu akşam oynayacağımız müsabakada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alabileceklerdir."

Şampiyon belli oluyor! Anadolu Efes - F.Bahçe Beko maçı ne zaman?

  1. 21.06.2019
  2. Güncelleme: 21.06.2019 15:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe taraftarı finali izleyebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN