Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için önceki günlerde Fenerbahçe forması ile jübile maçı yapacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle heykelini diktikleri efsanelerinin jübile maçını beklerken Alex ve Tuncay Şanlı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe TV'nin konuğu oldular. Birlikte oynadıkları dönemdeki en iyi 11'lerini açıklayan efsaneler, kadroya aldıkları futbolcular hakkında olay yorumlar yaptı. Özellikle Alex de Souza'nın Emre Belözoğlu hakkında söyledikleri, sosyal medyada gündem oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 15:51 Güncelleme: 21.06.2019 15:58
Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Fenerbahçeli taraftarlarda Alex de Souza heyecanı yaşanıyor.

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Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Sarı-lacivertli forma ile birçok başarıya imza atan Sambacı'nın jübile yapılmadan takımdan ayrılması taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Brezilyalı efsanenin Kadıköy'de eski Fenerbahçeli futbolcular ile bir jübile maçına çıkacağı iddia edilmişti.

Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcusunun jübilesini beklerken Alex de Souza ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe TV'nin konuğu oldu.

Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

İki yıldız programda birlikte oynadıkları futbolcular arasından en iyi 11'lerini belirlerken, o isimler hakkında görüşlerini de bildirdiler.

İşte iki yıldızın efsane 11'leri ve futbolcular hakkındaki sözleri;

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