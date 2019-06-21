Alex de Souza'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza için önceki günlerde Fenerbahçe forması ile jübile maçı yapacağı öne sürülmüştü. Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle heykelini diktikleri efsanelerinin jübile maçını beklerken Alex ve Tuncay Şanlı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe TV'nin konuğu oldular. Birlikte oynadıkları dönemdeki en iyi 11'lerini açıklayan efsaneler, kadroya aldıkları futbolcular hakkında olay yorumlar yaptı. Özellikle Alex de Souza'nın Emre Belözoğlu hakkında söyledikleri, sosyal medyada gündem oldu.