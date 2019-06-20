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20 Haziran 2019, Perşembe
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'de Nando de Colo bombası!

Fenerbahçe'de Nando de Colo bombası!

Avrupa Ligi'nde bu sezon hedefine ulaşamayan Beko, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. Obradovic'in raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, ile sözleşmesi sona eren Nando De Colo ile temas kurdu.

'nin temas kurduğu Nando'yu ve 'in de gündemine aldığı öğrenildi. ile 292 resmi maça çıkan De Colo, 16.4 sayı, 3.9 asist ve 2.9 ribaunt ortalamaları yakaladı. kariyerinden önce Toronto, S.Spurs, ve Cholet formaları da giydi.

  1. 20.6.2019
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