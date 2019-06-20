Fenerbahçe'de Nando de Colo bombası!

Fenerbahçe'nin temas kurduğu Nando'yu Barcelona ve Real Madrid'in de gündemine aldığı öğrenildi. CSKA ile 292 resmi maça çıkan De Colo, 16.4 sayı, 3.9 asist ve 2.9 ribaunt ortalamaları yakaladı. Rusya kariyerinden önce Toronto, S.Spurs, Valencia ve Cholet formaları da giydi.