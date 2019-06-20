Fenerbahçe'de Nando de Colo bombası!
THY Avrupa Ligi'nde bu sezon hedefine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. Obradovic'in raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe, CSKA ile sözleşmesi sona eren Nando De Colo ile temas kurdu.
Fenerbahçe'nin temas kurduğu Nando'yu Barcelona ve Real Madrid'in de gündemine aldığı öğrenildi. CSKA ile 292 resmi maça çıkan De Colo, 16.4 sayı, 3.9 asist ve 2.9 ribaunt ortalamaları yakaladı. Rusya kariyerinden önce Toronto, S.Spurs, Valencia ve Cholet formaları da giydi.
- 20.6.2019
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
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De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
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Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
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