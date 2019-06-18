Fenerbahçe forvette sıkıntılı!
Fenerbahçe, son 10 sezondaki forvet transferlerinde de en çok zarar eden kulüp oldu. Kanarya bu süreçte 46 forvet transferi yapıp 47 golcüsüyle yollarını ayırdı. 34.49 milyon euro eksiye düşüp bu alanda da başı çekti.
Fenerbahçe, son 10 sezondaki forvet transferlerinde de en çok zarar eden kulüp oldu. Kanarya bu süreçte 46 forvet transferi yapıp 47 golcüsüyle yollarını ayırdı. 34.49 milyon euro eksiye düşüp bu alanda da başı çekti.
AFERİN ÇOCUKLAR
Fenerbahçe 11 yaş altı takımı, Almanya'nın Hannover'da düzenlenen International Raddatz Cup Turnuvası'nda 2. oldu. 6 rakibini yenip finale çıkan minikler finalde M.City'ye 2-0 kaybetse de göğsümüzü kabarttı.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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