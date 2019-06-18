Fenerbahçe forvette sıkıntılı!

Fenerbahçe, son 10 sezondaki forvet transferlerinde de en çok zarar eden kulüp oldu. Kanarya bu süreçte 46 forvet transferi yapıp 47 golcüsüyle yollarını ayırdı. 34.49 milyon euro eksiye düşüp bu alanda da başı çekti.



AFERİN ÇOCUKLAR

Fenerbahçe 11 yaş altı takımı, Almanya'nın Hannover'da düzenlenen International Raddatz Cup Turnuvası'nda 2. oldu. 6 rakibini yenip finale çıkan minikler finalde M.City'ye 2-0 kaybetse de göğsümüzü kabarttı.