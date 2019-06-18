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18 Haziran 2019, Salı
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forvette sıkıntılı!

Fenerbahçe forvette sıkıntılı!

, son 10 sezondaki forvet transferlerinde de en çok zarar eden kulüp oldu. bu süreçte 46 forvet transferi yapıp 47 golcüsüyle yollarını ayırdı. 34.49 milyon euro eksiye düşüp bu alanda da başı çekti.

, son 10 sezondaki forvet transferlerinde de en çok zarar eden kulüp oldu. bu süreçte 46 forvet transferi yapıp 47 golcüsüyle yollarını ayırdı. 34.49 milyon euro eksiye düşüp bu alanda da başı çekti.

AFERİN ÇOCUKLAR
Fenerbahçe 11 yaş altı takımı, 'nın Hannover'da düzenlenen International Raddatz Cup Turnuvası'nda 2. oldu. 6 rakibini yenip finale çıkan minikler finalde M.City'ye 2-0 kaybetse de göğsümüzü kabarttı.

  1. 18.6.2019
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