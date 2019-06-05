Volkan Demirel'e sürpriz teklif! "Sana ihtiyacımız var"
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'e İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi. Volkan Demirel Sarı-Lacivertlilerde kalacak mı? Futbolu bırakacak mı? Yoksa kariyerine İngiltere'de mi devam edecek? Detaylar haberimizde...
Volkan Demirel kendisine sözleşme teklif edilmese de jübile yapmayacak. En azından 1 sezon daha futbol oynayacak.
Fenerbahçe yönetimine yaptığı, "Maç başına ödeme yapın" teklifine henüz cevap alamadı. Fakat İngiltere'den Volkan'a sürpriz bir teklif geldi.
Bu sezon son anda Championship'te kalmayı başaran Londra ekibi Millwall'ın tecrübeli bir file bekçisine ihtiyacı olduğu bu anlamda Volkan Demirel'i listesine aldığı iddia edildi.
Çocuğunun eğitimi için Volkan'ın bu teklifi değerlendirebileceği konuşuluyor.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Volkan Demirel'e sürpriz teklif! "Sana ihtiyacımız var" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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