Volkan Demirel'e sürpriz teklif! "Sana ihtiyacımız var" Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'e sürpriz teklif! "Sana ihtiyacımız var"

Volkan Demirel'e sürpriz teklif! "Sana ihtiyacımız var"

ile sözleşmesi sona erecek olan 'e 'den sürpriz bir teklif geldi. Volkan Demirel Sarı-Lacivertlilerde kalacak mı? Futbolu bırakacak mı? Yoksa kariyerine İngiltere'de mi devam edecek? Detaylar haberimizde...

kendisine sözleşme teklif edilmese de jübile yapmayacak. En azından 1 sezon daha futbol oynayacak.

yönetimine yaptığı, "Maç başına ödeme yapın" teklifine henüz cevap alamadı. Fakat 'den Volkan'a sürpriz bir teklif geldi.

Bu sezon son anda Championship'te kalmayı başaran Londra ekibi Millwall'ın tecrübeli bir file bekçisine ihtiyacı olduğu bu anlamda Volkan Demirel'i listesine aldığı iddia edildi.

Çocuğunun eğitimi için Volkan'ın bu teklifi değerlendirebileceği konuşuluyor.

  1. 05.06.2019
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