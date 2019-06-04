Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli eldiven bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı...
4 Haziran 2019 Salı 17:22
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Volkan Demirel.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başında geçmesinin ardından kadro dışı kararı kaldırılan ve yeniden takıma dahil olan Volkan Demirel'in geleceği şekillenmeye başladı.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Volkan, bu sezon ki performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu

Buna rağmen sarı lacivertli yönetim Volkan Demirel'le ilgili sürpriz bir karara imza attı.

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