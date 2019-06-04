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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu
Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitiren Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli eldiven bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı. İşte Fenerbahçe'nin Volkan Demirel kararı...
4 Haziran 2019 Salı 17:22
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Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başında geçmesinin ardından kadro dışı kararı kaldırılan ve yeniden takıma dahil olan Volkan Demirel'in geleceği şekillenmeye başladı.
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