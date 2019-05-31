Vilhena ciddileşiyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Vilhena ciddileşiyor

Vilhena ciddileşiyor

Transfere hız veren Fenerbahçe Yönetim'i, menajerlerin önerdiği ’lu 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takipte. Tonny Vilhena'nın menajerler tarafından F.Bahçe'ye önerildiği iddia edilmişti.

ekibi 'un 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'nın menajerler tarafından F.Bahçe'ye önerildiği iddia edilmişti. Bu teklifi değerlendirmeye alan yönetimin, 1.75 boyundaki oyuncunun kiralanması konusunda nabız yoklayacağı kaydedildi. Teknik direktör tarafından izlenilen Vilhena için girişimlerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

  1. 31.5.2019
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