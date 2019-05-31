Vilhena ciddileşiyor
Transfere hız veren Fenerbahçe Yönetim'i, menajerlerin önerdiği Feyenoord’lu 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu takipte. Tonny Vilhena'nın menajerler tarafından F.Bahçe'ye önerildiği iddia edilmişti.
Hollanda Ligi ekibi Feyenoord'un 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tonny Vilhena'nın menajerler tarafından F.Bahçe'ye önerildiği iddia edilmişti. Bu teklifi değerlendirmeye alan yönetimin, 1.75 boyundaki oyuncunun kiralanması konusunda nabız yoklayacağı kaydedildi. Teknik direktör Ersun Yanal tarafından izlenilen Vilhena için girişimlerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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