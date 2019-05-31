Fenerbahçe'de 20 milyon euro cepte – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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'de 20 milyon euro cepte

Fenerbahçe'de 20 milyon euro cepte

Kiralıkları gönderen, sözleşmesi bitenleri yenilemeyen yönetim, maaşlarda 20 milyon euro artıya geçti. Bu rakam 25’e de çıkabilir. bu rakamı yeni yapılacak transferlerde kaynak olarak kullanacak.

'de sezon sonu ile birlikte pek çok ismin kiralık sözleşmeleri son bulurken, bazı oyuncular ise kontrat sonuna gelmişti. Slimani, Ayew, Valbuena, Benzia, , İsmail, Neustadter gibi oyunculardan kalan maaş ödemeleri sayesinde yaklaşık 20 milyon euro'yu kasada tutacak olan sarı-lacivertli yönetim, bu rakamı yeni yapılacak transferlere kaynak olması için kullanacak. Şener Özbayraklı ve Kameni'yi de göndermesine kesin gözle bakılan Fenerbahçe, sözleşmesi biten Volkan ile konusunda ise net bir karar vermiş değil. Bu isimlerle devam edilmemesi halinde kasada kalacak para 25 milyon euro civarında olacak. Transferde sözleşmesi biten ya da kiralanabilecek genç oyunculara yönelmek isteyen yönetim, bu rakamı imza parası olarak değerlendirecek.
  1. 31.5.2019
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