Tahkim’den ret! – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Tahkim’den ret!

Tahkim’den ret!

Tahkim’den ret!

Türkiye Futbol Federasyonu , 'nin 170 bin TL'lik para cezasını onadı. Öte yandan Sarı Lacivertliler'in U-21 takımında forma giyen Abdullah 'in aldığı 3 maçlık cezaya yapılan itiraz da reddedildi.

, 'nin Abdullah 'in 3 maçlık cezası ve 170 bin TL para cezalarına yaptığı itirazı reddetti. ise maçında kötü tezahüratta bulunan Ülker Stadı'ndaki C, D, E, Migros D ve E blokta yer alan seyircilerin kartlarını bir maçlığına bloke etti
  1. 31.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahkim’den ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN