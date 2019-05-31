Tahkim’den ret!
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 170 bin TL'lik para cezasını onadı. Öte yandan Sarı Lacivertliler'in U-21 takımında forma giyen Abdullah Yiğiter'in aldığı 3 maçlık cezaya yapılan itiraz da reddedildi.
Tahkim kurulu, Fenerbahçe'nin Abdullah Yiğiter'in 3 maçlık cezası ve 170 bin TL para cezalarına yaptığı itirazı reddetti. PFDK ise Antalya maçında kötü tezahüratta bulunan Ülker Stadı'ndaki C, D, E, Migros D ve E blokta yer alan seyircilerin kartlarını bir maçlığına bloke etti
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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