Slimani’ye sürpriz
Fenerbahçe'den ayrılan İslam Slimani, Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna alındı. Sarı lacivertli takımda isteneni veremeyen Slimani 16 Şubat'tan bu yana top oynamıyor.
Fenerbahçe'den ayrılan İslam Slimani, Cezayir Milli Takımı'nın Afrika Kupası kadrosuna alındı. Teknik direktör Belmadi'nin 16 Şubat'tan bu yana top oynamayan Slimani'ye 23 kişilik aday kadroda yer vermesi sürpriz olarak yorumlandı. Galatasaraylı Feghouli de kadroda yer aldı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Slimani’ye sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.