Slimani’ye sürpriz – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Slimani’ye sürpriz

Slimani’ye sürpriz

'den ayrılan , Cezayir 'nın kadrosuna alındı. Sarı lacivertli takımda isteneni veremeyen Slimani 16 Şubat'tan bu yana top oynamıyor.

'den ayrılan , Cezayir 'nın kadrosuna alındı. Teknik direktör Belmadi'nin 16 Şubat'tan bu yana top oynamayan Slimani'ye 23 kişilik aday kadroda yer vermesi sürpriz olarak yorumlandı. Galatasaraylı Feghouli de kadroda yer aldı.
  1. 31.5.2019
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