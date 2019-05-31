Metin aşık uğurlandı

Vefat eden eski Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık için dün veda töreni düzenlendi. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Aşık'ın ailesi, başkan Ali Koç, yöneticiler, teknik direktör Ersun Yanal ile camiadan çok sayıda isim katıldı. Tören, konuşmalar ve okunan duaların ardından sona erdi.

'HİÇBİR ZAMAN ÖLMEYECECEK'

Törende konuşan başkan Ali Koç, "Kıymetli başkanım Metin Aşık gibi isimler bizim gibi büyük camialarda yaptıklarıyla, verdikleri emeklerle her zaman hatırlanır, hiçbir zaman ölmezler. Camialar böyle kıymetli insanları unutmazlar" ifadesini kullandı.

Aşık'ın cenazesi, ikindi vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.