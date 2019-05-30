Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste... - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste... 

Transferde devrim niteliğinde hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, 2020'ye bomba gibi giriyor... Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak sürdürüyor... Scout ekibi bu kapsamda birçok futbolcuyu izlemeye aldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:28 Güncelleme: 30.05.2019 16:31
Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste...

Sarı-lacivertli gözlemciler, Avrupa ve Türkiye'den oyuncuları izleyip raporlarını yönetime sunmaya başladı... Sezon boyunca oyuncuları takip eden scout ekibi, gözünü 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na dikti.

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Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste...

Pür dikkat bir şekilde Polonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda oyuncu taraması yapan sarı lacivertlilerin takip ettiği oyuncular arasında şu isimler bulunuyor:

Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste...

Yusuf Can Esendemir - Takımı: Altınordu - Yaşı: 17 - Bölgesi: Sol bek

Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste...

Ulaş Zengin - Takımı: Altay - Yaşı: 21- Bölgesi: Stoper

Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste...

Pereira Lage - Takımı: Clermont - Yaşı: 22 - Bölgesi: Orta saha merkez

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