Fenerbahçe'den transfer şov! Müthiş liste... 

Transferde devrim niteliğinde hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, 2020'ye bomba gibi giriyor... Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarını çok dikkatli bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak sürdürüyor... Scout ekibi bu kapsamda birçok futbolcuyu izlemeye aldı.