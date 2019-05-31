‘Korku ile çıktılar’
Dr. Cem Keçe, F.Bahçe'nin geçirdiği kötü sezonun arkasındaki psikolojik durumu açıkladı. Keçe, takımların da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.
Dr. Cem Keçe, F.Bahçe'nin geçirdiği kötü sezonun arkasındaki psikolojik durumu açıkladı. Keçe, takımların da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtip "F.Bahçeli oyuncular 'kaybetmeyi öğrendiler' ve her maça 'kaybederiz korkusu' ile çıktılar" eleştirisini yaptı.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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