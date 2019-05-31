‘Korku ile çıktılar’ – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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‘Korku ile çıktılar’

‘Korku ile çıktılar’

Dr. , F.Bahçe'nin geçirdiği kötü sezonun arkasındaki psikolojik durumu açıkladı. Keçe, takımların da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dr. , F.Bahçe'nin geçirdiği kötü sezonun arkasındaki psikolojik durumu açıkladı. Keçe, takımların da psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtip "F.Bahçeli oyuncular 'kaybetmeyi öğrendiler' ve her maça 'kaybederiz korkusu' ile çıktılar" eleştirisini yaptı.
  1. 31.5.2019
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