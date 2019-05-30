Soldado da veda etti!.. – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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da veda etti!..

Soldado da veda etti!..

Valbuena, Neustadter ve Ayew'in ardından Roberto da 'ye veda etti.

Sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat önerilmeyen İspanyol golcü, sosyal medyadan eşyalarını topladığını gösteren bir video paylaştı. 34 yaşındaki yıldızın 'dan Getafe ile anlaştığı belirtiliyor. , Kanarya'da 2 sezonda 59 maça çıkıp, 19 gol ve 11 asist üretti.
  1. 30.5.2019
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