Metin Aşık defnediliyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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defnediliyor

Metin Aşık defnediliyor

'nin önceki gün vefat eden eski başkanlarından bugün toprağa verilecek.

'nin önceki gün vefat eden eski başkanlarından bugün toprağa verilecek. Aşık'ın cenazesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Aşık, başkanlığı sırasında Hiddink, gibi ses getiren transferler yapmıştı.

TESİSLERDE TÖREN VAR
Metin Aşık için kulüpte tören yapılacak. Saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek törende Aşık'ın Fenerbahçe'deki başkanlık dönemi ve hizmetleri anlatılıp, helallik istenecek. Başkan Ali Koç'un da törene katılması bekleniyor.

  1. 30.5.2019
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