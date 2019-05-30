Metin Aşık defnediliyor
Fenerbahçe'nin önceki gün vefat eden eski başkanlarından Metin Aşık bugün toprağa verilecek.
Fenerbahçe'nin önceki gün vefat eden eski başkanlarından Metin Aşık bugün toprağa verilecek. Aşık'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Aşık, başkanlığı sırasında Hiddink, Tanju Çolak gibi ses getiren transferler yapmıştı.
TESİSLERDE TÖREN VAR
Metin Aşık için kulüpte tören yapılacak. Saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek törende Aşık'ın Fenerbahçe'deki başkanlık dönemi ve hizmetleri anlatılıp, helallik istenecek. Başkan Ali Koç'un da törene katılması bekleniyor.
- 30.5.2019
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Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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