Metin Aşık defnediliyor

Fenerbahçe'nin önceki gün vefat eden eski başkanlarından Metin Aşık bugün toprağa verilecek. Aşık'ın cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Aşık, başkanlığı sırasında Hiddink, Tanju Çolak gibi ses getiren transferler yapmıştı.



TESİSLERDE TÖREN VAR

Metin Aşık için kulüpte tören yapılacak. Saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek törende Aşık'ın Fenerbahçe'deki başkanlık dönemi ve hizmetleri anlatılıp, helallik istenecek. Başkan Ali Koç'un da törene katılması bekleniyor.