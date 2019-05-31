2 kongre birden – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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2 kongre birden

2 kongre birden

Başkan 'un büyük önem verdiği tüzük değişikliğiyle ilgili ve Olağan toplantıları yeterli çoğunluğun sağlanması halinde bugün 'nda yapılacak.

Başkan 'un büyük önem verdiği tüzük değişikliğiyle ilgili ve Olağan toplantıları yeterli çoğunluğun sağlanması halinde bugün 'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa iki kongre de 16 Haziran'da aynı yerde gerçekleştirilecek.
  1. 31.5.2019
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