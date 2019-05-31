2 kongre birden
Başkan Ali Koç'un büyük önem verdiği tüzük değişikliğiyle ilgili Olağanüstü Genel Kurul ve Olağan Mali Genel Kurul toplantıları yeterli çoğunluğun sağlanması halinde bugün Ülker Stadı'nda yapılacak.
Başkan Ali Koç'un büyük önem verdiği tüzük değişikliğiyle ilgili Olağanüstü Genel Kurul ve Olağan Mali Genel Kurul toplantıları yeterli çoğunluğun sağlanması halinde bugün Ülker Stadı'nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa iki kongre de 16 Haziran'da aynı yerde gerçekleştirilecek.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
2 kongre birden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.