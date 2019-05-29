Edin Dzeko Inter'in teklifini kabul etti
Roma forması giyen ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldiği için Fenerbahçeli taraftarları heyecanladıran Boşnak golcü Edin Dzeko'nun Inter'den gelen teklife evet dediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun transferi için Roma ve Inter'in bonservis pazarlığı yaptığı belirtiliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Roma'dan ayrılacağı konuşulan ve yeni adresi merak edilen Boşnak golcü Edin Dzeko transfer kararını verdi. Tecrübeli yıldızın Inter'in sunduğu şartları kabul ettiği öğrenildi.
Roma forması giyen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği için adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Boşnak futbolcu Edin Dzeko Serie A'da kalıyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre 33 yaşındaki golcü isim, Inter'in önerdiği yıllık net 4 milyon euroluk teklifi kabul etti. Yıldız futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Roma'nın golcü oyuncu Edin Dzeko için 20 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, Inter'in ise şu ana kadar 12 milyon eurodan yukarı çıkmadığı belirtildi.
TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
Yeni sezonda Inter forması giymesi beklenen Edin Dzeko geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek buradan Dalaman'a geçmişti. Yıldız futbolcunun gelişi Fenerbahçe ile ilişkilendirilip sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırsa da daha sonra bir açıklama yapılarak oyuncunun tatil amaçlı seyahat ettiği bildirilmişti.
- 29.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 15:09
-
Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
-
Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
-
Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
Edin Dzeko Inter'in teklifini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.