Edin Dzeko Inter'in teklifini kabul etti

Roma'dan ayrılacağı konuşulan ve yeni adresi merak edilen Boşnak golcü Edin Dzeko transfer kararını verdi. Tecrübeli yıldızın Inter'in sunduğu şartları kabul ettiği öğrenildi.

Roma forması giyen ve kısa süre önce Türkiye'ye geldiği için adı Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışan Boşnak futbolcu Edin Dzeko Serie A'da kalıyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre 33 yaşındaki golcü isim, Inter'in önerdiği yıllık net 4 milyon euroluk teklifi kabul etti. Yıldız futbolcu 3 yıllık sözleşmeye imza atmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Roma'nın golcü oyuncu Edin Dzeko için 20 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, Inter'in ise şu ana kadar 12 milyon eurodan yukarı çıkmadığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Yeni sezonda Inter forması giymesi beklenen Edin Dzeko geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek buradan Dalaman'a geçmişti. Yıldız futbolcunun gelişi Fenerbahçe ile ilişkilendirilip sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırsa da daha sonra bir açıklama yapılarak oyuncunun tatil amaçlı seyahat ettiği bildirilmişti.