Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena yarın Atina’da

Fransız yıldızın, yarın Atina'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Olympiakos ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. 35 yaşındaki Valbuena bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.

SON KARARI: KALIYORUM!

SÖZLEŞMESİ biten Martin Skrtel'in Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği iddia edildi. Slovak stoper için Parma, Rangers ve Olympiakos devredeydi. Tecrübeli oyuncu, sarılacivertli yönetimin daha önce yaptığı 1+1 yıllık yeni teklifi kabul etmemişti. Ancak Skrtel'in yapılan son görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği belirtiliyor.