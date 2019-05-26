Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena yarın Atina’da
26 Mayıs 2019, Pazar
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'den ayrılan Valbuena yarın Atina’da

Fenerbahçe'den ayrılan Valbuena yarın Atina’da

Yunan basınından Sport 24 sitesi Valbuena ile arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Fransız yıldızın, yarın Atina'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. 35 yaşındaki Valbuena bu sezon formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.

SON KARARI: KALIYORUM!
SÖZLEŞMESİ biten 'in Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği iddia edildi. Slovak stoper için Parma, Rangers ve Olympiakos devredeydi. Tecrübeli oyuncu, sarılacivertli yönetimin daha önce yaptığı 1+1 yıllık yeni teklifi kabul etmemişti. Ancak Skrtel'in yapılan son görüşmenin ardından Fenerbahçe'de kalmaya karar verdiği belirtiliyor.

  1. 26.5.2019
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