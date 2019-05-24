Volkan Demirel'in aklı 4'üncü yıldızda!

Sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel, Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Başkan Ali Koç'un jübile önerdiği tecrübeli kalecinin, "Bir sezon daha kalmak istiyorum. Tek hedefim F.Bahçe ile 4. yıldızı takmak. Paranın hiç önemi yok" dediği öğrenildi.