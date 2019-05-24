Volkan Demirel'in aklı 4'üncü yıldızda! – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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'in aklı 4'üncü yıldızda!

Volkan Demirel'in aklı 4'üncü yıldızda!

Sözleşmesi sona erecek , 'de kalmak istiyor.

Sözleşmesi sona erecek , 'de kalmak istiyor. Başkan 'un jübile önerdiği tecrübeli kalecinin, "Bir sezon daha kalmak istiyorum. Tek hedefim F.Bahçe ile 4. yıldızı takmak. Paranın hiç önemi yok" dediği öğrenildi.

  1. 24.5.2019
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