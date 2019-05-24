170 bin TL ceza – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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170 bin TL ceza

170 bin TL ceza

(), F.Bahçe'ye 170 bin TL ceza verdi.

(), F.Bahçe'ye 170 bin TL ceza verdi. Yapılan açıklamada cezanın, Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratın misafir kulüp olduğu müsabakada bu sezon 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildiği bildirildi.

  1. 24.5.2019
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