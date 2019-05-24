Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), F.Bahçe'ye 170 bin TL ceza verdi. Yapılan açıklamada cezanın, Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratın misafir kulüp olduğu müsabakada bu sezon 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildiği bildirildi.