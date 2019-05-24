170 bin TL ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), F.Bahçe'ye 170 bin TL ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), F.Bahçe'ye 170 bin TL ceza verdi. Yapılan açıklamada cezanın, Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahüratın misafir kulüp olduğu müsabakada bu sezon 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildiği bildirildi.
- 24.5.2019
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Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
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Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
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gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
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Ne diyim Ali Koç istifa
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