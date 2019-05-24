‘Fenerbahçe bu halde olmamalıydı’

Devre arasında Chelsea'den kiralanan Moses, sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri hakkında The Guardian'a röportaj verdi. Tecrübeli oyuncu Fener'e gelişini "F.Bahçe'nin bulunduğu konum nedeniyle buraya gelmeme herkes çok şaşırmıştı. Fakat gelmemin temel nedeni de buydu. Çünkü böyle büyük bir kulüp böyle bir durumda olmamalıydı" diye açıkladı.

'Sanki stat yıkılıyor'