‘Fenerbahçe bu halde olmamalıydı’ – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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bu halde olmamalıydı’

‘Fenerbahçe bu halde olmamalıydı’

Devre arasında 'den kiralanan Moses, sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri hakkında 'a röportaj verdi.

Devre arasında 'den kiralanan Moses, sarı-lacivertli kulüpteki kariyeri hakkında 'a röportaj verdi. Tecrübeli oyuncu Fener'e gelişini "F.Bahçe'nin bulunduğu konum nedeniyle buraya gelmeme herkes çok şaşırmıştı. Fakat gelmemin temel nedeni de buydu. Çünkü böyle büyük bir kulüp böyle bir durumda olmamalıydı" diye açıkladı.
'Sanki stat yıkılıyor'

  1. 24.5.2019
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