Özkahya ile 29. kez
Fenerbahçe'nin ligin son haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya oldu.
Fenerbahçe'nin ligin son haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya oldu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Özkahya, F.Bahçe'nin bugüne kadar 28 maçını yönetirken, sarı-lacivertliler bunların 17'sini kazanıp 6'sında ise mağlubiyet yaşadı.
- 24.5.2019
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Şike'yi onayan hakime 12 yıl
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Dost Neden hala mahkemeler Fenerbahçe’nin masumuyetini onaylamıyor?
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Spor Toto Süper Lig'de son hafta hakemleri belli oldu!
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gökhan bu hakem atamalarında eksiklik var bülent yıldırım ve serkan çınar yokkk
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke'ye 4.5 milyon euro
Toplam 2
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Ne diyim Ali Koç istifa
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