Özkahya ile 29. kez

Fenerbahçe'nin ligin son haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hakemi Halis Özkahya oldu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Özkahya, F.Bahçe'nin bugüne kadar 28 maçını yönetirken, sarı-lacivertliler bunların 17'sini kazanıp 6'sında ise mağlubiyet yaşadı.