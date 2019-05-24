Özkahya ile 29. kez – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Özkahya ile 29. kez

Özkahya ile 29. kez

'nin ligin son haftasında oynayacağı karşılaşmasının hakemi oldu.

'nin ligin son haftasında oynayacağı karşılaşmasının hakemi oldu. Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Özkahya, F.Bahçe'nin bugüne kadar 28 maçını yönetirken, sarı-lacivertliler bunların 17'sini kazanıp 6'sında ise mağlubiyet yaşadı.

  1. 24.5.2019
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