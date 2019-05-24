Valbuena yolcu
Valbuena ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı.
Valbuena ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu ile anlaştıklarını belirtip, "Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Kısa süre içinde bu transferi duyuracağız" dedi.
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