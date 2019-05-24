Valbuena yolcu – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Valbuena yolcu

Valbuena yolcu

Valbuena ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı.

Valbuena ile ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. Başkanı Evangelos Marinakis, ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu ile anlaştıklarını belirtip, "Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Kısa süre içinde bu transferi duyuracağız" dedi.

  1. 24.5.2019
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