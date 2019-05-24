Kanarya’da keyifler yerinde

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alandaki çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Çalışmalar sırasında oyuncuların keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklara bugünkü antrenmanla devam edilecek.