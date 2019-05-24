Kanarya’da keyifler yerinde
Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alandaki çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Çalışmalar sırasında oyuncuların keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklara bugünkü antrenmanla devam edilecek.
- 24.5.2019
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