Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'den açıklaması!

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması!

'de teknik direktörlük için basında iddiaları yer alıyordu. Sarı-Lacivertli kulüpten konuya dair bir açıklama geldi. Fenerbahçe, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçeceği konusundaki iddiaları yalanladı.

'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Dün ve bugün itibariyle basında yer alan iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

  1. 23.05.2019
  2. Güncelleme: 23.05.2019 14:16
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