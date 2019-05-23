Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;



Dün ve bugün itibariyle basında yer alan Abdullah Avcı iddiaları üzerine, bu konu hakkında bir kez daha açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Sayın Abdullah Avcı için hiçbir girişimimiz olmamış; Sayın Avcı ile direkt veya dolaylı olarak herhangi bir görüşmemiz olmamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"