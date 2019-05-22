Fenerbahçe internet sitesinden böyle duyuruldu! Tam 5 isim birden...
THY Euroleague Final-Four'dan yaşadığı sakatlıkların etkisiyle istediği sonuçla dönemeyen Fenerbahçe Beko'da gözler lige çevrildi fakat sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden deprem etkisi yaratn bir açıklamayla tam 5 oyuncusunun bu maçta yer alamayacağını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle Türk Telekom'a karşı forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamayla bu isimlerin Ülker Arena'da oynanacak mücadelede yer alamayacağı vurgulandı.
SERİ BAŞLIYOR
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Playoff çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u konuk edecek. 23 Mayıs Perşembe günü 20.15'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Tivibu Spor 2 ile birlikte karşınızda olacak.
Seride ikinci karşılaşma, 26 Mayıs Pazar günü 17.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği seride, gerekmesi durumunda üçüncü maç 29 Mayıs Çarşamba günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 13:27
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