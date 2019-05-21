VAR'dan penaltı çıktı
21 Mayıs 2019, Salı
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VAR'dan penaltı çıktı

VAR'dan penaltı çıktı

'de Soldado’nun yerde kaldığı pozisyonda VAR incelemesi yapıldı. Hakem Arslanboğa, VAR’dan bakıp beyaz noktayı gösterdi

Süper Lig'de 'nin BB Erzurumspor'u 1-0 yendiği mücadelede tek gol penaltıdan geldi. Dakikalar 59'u gösterirken Jailson savunma arkasına ters bir top bıraktı. Defanstan seken top boşta kaldı. Kaleci Sehic ve Roberto Soldado topa birlikte gitti. İspanyol forvet, Sehic ile girdiği pozisyonda yerde kaldı. Hakem düdük çalmadı. Maç uzun süre durmayınca VAR'ın başındaki hakem Arda Kardeşler'den uyarı geldi. Suat Arslanboğa, VAR'ın başına giderek pozisyonu inceledi. Ardından da penaltıya hükmetti. Meşin yuvarlağın başına gelen Victor Moses düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Erzurum taraftarı tepki gösterdi.
  1. 21.5.2019
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