Fenerbahçe'de yeni hedef 6!
Uzun süre son 5’te yer alan F.Bahçe, bugün zorlu bir maça çıkacak. Yanal’ın öğrencileri, kazanması halinde ilk kez 3’te 3 yapacak, 6.’lık şansını koruyacak.
İKİ EKSİK VAR
Kasımpaşa ve Akhisar'a karşı aldığı galibiyetlerle kötü bölgeyle arasındaki puan farkını açan F.Bahçe, Erzurum karşısına iki eksikle çıkacak. Cezaları bulunan kaleci Volkan ile Eljif Elmas, bu maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi Erzurumspor da iki önemli isminden yoksun olacak. Doğu ekibinde sakatlıkları devam eden Egemen Korkmaz ile Obertan, Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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