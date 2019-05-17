Fener olacaklar!
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri sona erecek 3 yabancı oyuncuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Fenerbahçe, bu yıldızların yıllık kazançlarında da indirim yapmasını bekliyor.
Fenerbahçe Yönetimi, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sözleşmesi sona erecek birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, üç isimden vazgeçmiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado ve Martin Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapıyor. 'Fener Ol' Kampanyası ile kulübe gelir sağlayan yönetim, bu oyunculardan da yıllık kazançları konusunda fedakarlık bekliyor. Fenerbahçe, yıllık 3.5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Soldado ile 3 milyon euro elde eden 34 yaşındaki Valbuena'ya yeni sözleşmede 2 milyon euro önerecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmesindeki anlaşmalarla geliri yıllık 4 milyon euro'ya ulaşan Martin Skrtel'e ise daha önce yaptığı 1.6 milyon euro'luk teklifi 1.8'e çıkaracak. Bu sezon Fenerbahçe'ye hücumda en çok katkıyı yapan isimlerden Valbuena, 21 lig maçında 3 gol, 7 asist; Soldado ise 20 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
- 17.5.2019
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Trabzonspor'da hedef yeniden Sehic
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Kaleciyi bilmem ama Pinto alınmasın. Çok faydası olmaz.
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Ünal Karaman galibiyetle taçlandıracak
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Yorum
tutkun61 Vodafone oynanan maçta tıpkı fb maçımızda olduğu gibi bjk ye fazladan uzatma verildi ve gol yedik onun acısını çıkartacağız.
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TFF Başkanlığı için adaylığını açıkladı!
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Yorum
tutkun61 Gel gel sen de gs bu aralar sizin yaptığınız işi daha iyi yapıyor geride kaldınız
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