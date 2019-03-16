Koç’a özel ziyaret – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Koç’a özel ziyaret

Koç’a özel ziyaret

'nin '' projesi kapsamında engelli bireylerden oluşan Engelsiz Mardin Futbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri, Başkan 'u makamında ziyaret etti.

'nin '' projesi kapsamında engelli bireylerden oluşan Engelsiz Mardin Futbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri, Başkan 'u makamında ziyaret etti. Sivas maçını da statta izleyen özel misafirler, imzalı formalarını Başkan Koç'a takdim etti.

  1. 16.3.2019
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