Koç’a özel ziyaret

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz Mardin' projesi kapsamında engelli bireylerden oluşan Engelsiz Mardin Futbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri, Başkan Ali Koç'u makamında ziyaret etti. Sivas maçını da statta izleyen özel misafirler, imzalı formalarını Başkan Koç'a takdim etti.