Önce protesto sonra alkış – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Önce sonra alkış

Önce protesto sonra alkış

taraftarı, kritik maçında takımını yalnız bırakmadı.

taraftarı, kritik maçında takımını yalnız bırakmadı. 90 dakika büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe 1-0 geriye düştükten sonra takımını eden sarı- lacivertliler, art arda gelen goller sonrasında ise büyük bir coşku yaşadı. Fenerbahçeli futbolseverler, maç sonunda da galibiyeti takımla birlikte doyasıya kutladı. Öte yandan maç öncesinde 'ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli hocanın lehine tezahürat yaptı. Yanal da alkışla karşılık verdi.

  1. 16.3.2019
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