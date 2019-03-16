Önce protesto sonra alkış

Fenerbahçe taraftarı, kritik Sivasspor maçında takımını yalnız bırakmadı. 90 dakika büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe 1-0 geriye düştükten sonra takımını protesto eden sarı- lacivertliler, art arda gelen goller sonrasında ise büyük bir coşku yaşadı. Fenerbahçeli futbolseverler, maç sonunda da galibiyeti takımla birlikte doyasıya kutladı. Öte yandan maç öncesinde Ersun Yanal'ı tribünlere çağıran taraftarlar, deneyimli hocanın lehine tezahürat yaptı. Yanal da alkışla karşılık verdi.