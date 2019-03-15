Stat önünde evlilik teklifi
15 Mart 2019, Cuma
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Stat önünde evlilik teklifi

Stat önünde evlilik teklifi

Fenerbahçeli taraftar, maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

'de oynanacak olan Fenerbahçe- maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti. Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.

  1. 15.03.2019
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