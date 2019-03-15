Stat önünde evlilik teklifi

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti. Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.