Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı finalde

Fenerbahçe Bok Şubesi Sporcuları, Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında birçok sporcusuyla yarı finale yükselerek büyük başarı gösterdi. Şampiyonaya yarı finalde adını yazdıran Fenerbahçeli sporcular Tolga Kaya, Samet Tekin, Celal Bayburtlu ve Muhammet Deniz oldu.