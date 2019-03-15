Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı finalde
Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Marmaris’te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Bok Şubesi Sporcuları, Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında birçok sporcusuyla yarı finale yükselerek büyük başarı gösterdi. Şampiyonaya yarı finalde adını yazdıran Fenerbahçeli sporcular Tolga Kaya, Samet Tekin, Celal Bayburtlu ve Muhammet Deniz oldu.
- 15.03.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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