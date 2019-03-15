Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı finalde
15 Mart 2019, Cuma
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sporcuları yarı finalde

Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı finalde

Sporcuları ’te devam ’nda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Bok Şubesi Sporcuları, 'te devam 'nda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında birçok sporcusuyla yarı finale yükselerek büyük başarı gösterdi. Şampiyonaya yarı finalde adını yazdıran Fenerbahçeli sporcular Tolga Kaya, Samet Tekin, Celal Bayburtlu ve Muhammet Deniz oldu.

  1. 15.03.2019
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