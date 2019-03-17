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Ersun Yanal 14 isimle beraber onu da sildi! "İsterse gidebilir"
Fenerbahçe'de sezon sonu yer yerinden oynayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, sarı-lacivertliler 14 isimle yollarını ayıracak. Yanal ayrıca yıldız ismin üzerini de çizdi. Tecrübeli teknik adam yönetime, 'isterse gidebilir' dedi.
17 Mart 2019 Pazar 11:24
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Sivas karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan Fenerbahçe'de oynanan futbol taraftar gibi Ersun Yanal'ı da memnun etmedi.
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Tecrübeli hocanın bu karşılaşma ile birlikte kafasında birçok şeyin daha da netleştiği ve takımla ilgili hesaplaşmayı sezon sonunda sert bir şekilde yapacağı öğrenildi.
Yanal, sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor.
Fenerbahçe'de sadece Şener Özbayraklı'nın durumu belirsiz.
Bunun dışında mukavelesi sona eren 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.